BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

Asgari ücret sürecine erken başladıklarını ifade eden Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için politikalar geliştiriyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücret konusunda hükümet olarak tek başımıza karar vermiyoruz. Aralık ayının başında işçi ve işveren temsilcileri ile görüşmelere başlayacağız. İş gücünün taleplerini karşılayacak oranları kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, asgari ücret tespit komisyonu ile birlikte belirleyeceğiz. Maksimum faydayı sağlayacak bir asgari ücret belirlemeyi amaçlıyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 kat artırdık. Asgari ücrete verilen desteği 700 liraya çıkardık ve bu destek önemli bir katkı" ifadelerini kullandı.