ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2024 Ocak net ve brüt asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2024 Ocak net ve brüt asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

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Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemi meşgul etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Yapılan bu açıklama, "2024 Ocak net asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte asgari ücret zammı hesaplama tablosu...