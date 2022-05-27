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Asgari ücret zammı son durum: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret tutarını yüzde 50'ye varan zam oranıyla birlikte 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlemişti. Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 69,97 seviyesinde gerçekleşmesi ve Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte "Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı, ne zaman yapılacak?" soruları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Sözcüsü Çelik ve Bakan Bilgin'in konuyla ilgili ayrı ayrı açıklamaları bulunuyor. İşte, Asgari ücret zammı son durum...

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    Asgari ücret zammı son durum: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı, ne zaman yapılacak?

    Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri son günlerde en çok araştırılan konuların başında geliyor. "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arayan milyonlarca işçi ve işveren ara zamda son durumu yakından takip ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücret tutarını yılın başında 4 bin 253 lira 40 kurul olarak belirlemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in konuyla ilgili açıklamaları yeşil ışık olarak nitelendirildi. İşte, Asgari ücret zammı son durum ve konuyla ilgili yapılan açıklamalar ...
  • 02
    Asgari ücret zammı son durum: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı, ne zaman yapılacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın mensuplarından gelen “Yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu?” sorusuna verdiği yanıt asgari ücret zammı için yeşil ışık olarak nitelendirildi. Erdoğan soruya “Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.” yanıtını verdi.
  • 03
    Asgari ücret zammı son durum: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı, ne zaman yapılacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMINA YEŞİL IŞIK!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

    Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.
  • 04
    Asgari ücret zammı son durum: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı, ne zaman yapılacak?

    Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirten Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Burada bu gün Isparta’mız da bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum." ifadelerine yer verdi.
  • 05
    Asgari ücret zammı son durum: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı, ne zaman yapılacak?

    AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücretle ilgili son dakika çaıklama geldi. Yılmaz, konuyla ilgili "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" dedi.
  • 06
    Asgari ücret zammı son durum: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı, ne zaman yapılacak?

    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

    Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir. Yakın zamanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talep ve beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerine yer verdi. 

    Tüm bu açıklamlar net olarak asgari ücrete ikinci zam yapılacağı anlamına gelmesede yeşil ışık olarak algılandı.
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    Asgari ücret zammı son durum: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı, ne zaman yapılacak?

    ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

    Nisan ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 70’lere dayanmasıyla birlitke asgari ücrete ek zam konusu gündeme geldi. 2022 Asgari ücret, Ocak ayında yapılan yüzde 50 oranındaki zammın ardından 4 bin 253 liraya yükselmişti. Asgari ücret Temmuz zammının geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde konunun netleşmesi bekleniyor.

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