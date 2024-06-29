BÖLGESEL ASGARİ DESTEK OLABİLİR Mİ?

Bölgesel asgari ücret hakkında da açıklamalarda bulunan Barlas, "Ben hep bölgesel asgari ücreti savundum. Daha esnek olunabilir. Bazı bölgelere bırakılabilir; il bazında değil ama bölge bazında. Neden bunu söylüyorum? Yeni bir bölge yatırım çekmek istiyorsa, buraya büyük fabrikalar gelmesini istiyorsa ona göre bazı adımlar atılabilir; hem vergi oranları konusunda hem asgari ücret konusunda.

Bir üretimin ana maliyetleri konusunda karar alınabilmeli. Ya bu merkezi hükümet tarafından ya da o bölgeye yetkinlik verilerek. Bu bölgeler de el kaldırabilmeli, 'benim bölgemde rakamlar bu, gel buraya yatırım yap. 5 sene bu rakamı öde, 5 sonra şu rakamı öde' diyebilmeli" dedi.

"BÖLGESEL DAĞILIM İLE İLLERİMİZİ KALKINDIRABİLİRİZ"

Bölgesel dağılım yapıldığı taktirde illerin kalkındırılacağını kaydeden Barlas, şunları kaydetti:

"17 bin lira İstanbul'da, 5 bin lira Şırnak'ta gibi değil aksine gerekirse İstanbul'da 25 bin lira diğer bazı iller de 17 bin lira olur. O zaman bu iller ayrıca yatırım da çekebilir, başka imkânlar da doğurabilir. Bu, Teknopark olan illerde yapılıyor. Bunlar dizayn edilebilir, çok zor şeyler değil."