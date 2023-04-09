TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek. Ancak henüz 2023 Temmuz asgari ücret ara zam oranına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.