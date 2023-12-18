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        Haberler Gündem Asgari ücret zammında 2. toplantı sona erdi! 2024 Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tahminleri

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! Gözler asgari ücret zammında

        Asgari ücrete zam pazarlığında ikinci toplantı sona erdi. Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu. Ağar, asgari ücret alan insanların geçinemediğini bildiklerini belirtti ve rakamın bunu düşünerek belirlenmesi gerektiğini söyledi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 17:31 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:31
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        Asgari ücret zammı 2024... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün (18 Aralık) saat 13.30'da yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan asgari ücret zammına dair açıklama geldi. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammına dair tüm detaylar...

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        "ŞU ANDA BİR RAKAM TELAFUZ EDİLMEDİ"

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 13.30'da başladı.

        Toplantı sonrası açıklamalar yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın sözlerinden öne çıkan notlar şu şekilde oldu:

        - Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek, kısa süre içerisinde bir mutabakata varılmasını arzu ediyoruz. Şu anda henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Yılbaşı yaklaşıyor bundan önce sonuca varmak istiyoruz.

        - Asgari ücretle geçinen insanların, ev kirası, su, doğal gaz faturalarını ödeyemediklerini biliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde 10 bin TL'nin altına ev kirası yok. Bunları düşünerek rakamın belirlenmesi gerekiyor.

        - Bunun belirleyicisi hükümet olacak. İşveren ve hükümetin görüşleri olumlu olursa bir mutabakata varılabilir ancak şu andan bunu söylemek zor çünkü henüz ortada bir rakam yok.

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        "KOMİSYON BU HAFTA TEKRAR TOPLANACAK"

        Ağar, Komisyon'un günü belli olmamakla birlikte bu hafta bir kez daha bir araya geleceğini belirtti ve rakam konuşulmadığını bir kez daha vurguladı. Bununla beraber Ağar, işveren veya hükümet tarafından bir rakam beklediklerini de ekledi.

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        2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısını gerçekleştirmesinin ardından asgari ücret zammı hakkında senaryolar da konuşuluyor. İşte, 2024 asgari ücret zammına dair tahminler;

        Yüzde 35’lik zamda net 15 bin 392 lira, brüt 18 bin 109 lira

        Yüzde 40’lık zamda net 15 bin 962 lira, brüt 18 bin 779 lira

        Yüzde 45’lik zamda net 16 bin 532 lira, brüt 19 bin 450 lira

        Yüzde 50’lik zamda net 17 bin 103 lira, brüt 20 bin 121 lira

        Yüzde 55’lik zamda ise net 17 bin 673 lira, brüt 20 bin 791 olacak.

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        ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?

        Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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