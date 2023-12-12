ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GÜNCEL GELİŞME: Asgari ücret için gözler ikinci toplantıda! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret ne zaman belli olur? - Merak Edilenler Haberleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GÜNCEL GELİŞME: Asgari ücret için gözler ikinci toplantıda! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret ne zaman belli olur? - Merak Edilenler Haberleri

2023 yılının bitmesiyle milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret gündemde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı dört toplantıdan birini dün gerçekleştirdi. Şimdi asgari ücret için çeşitli senaryolar konuşuluyor. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacak? İşte, tüm detaylar...

2 Şurada Paylaş!









ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI YAPILDI

11 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Komisyon başlangıcında yaptığı konuşmadan bazı başlıklar şöyle;

Asgari ücret en önemli sosyal politika aracıdır. Sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil, tüm çalışanları ve tüm iş verenleri ilgilendiren bir konudur.

Komisyon ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. Bugüne kadar sistemimiz etkin bir şekilde işlemiş ve işlemeye devam edecektir.

2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken, istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız.