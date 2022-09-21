Asgari ücret zammı için yaklaşık olarak 3 ay kaldı. 2022 Temmuz ayında yüzde 30 ara zam alan asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükselmişti. 2023 yılı asgari ücreti 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında işçi, memur ve emekli maaşlarının artacağını açıklarken Çalışma ve Sosyla Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Bilgin'in açıklamasının ardından " Yeni asgari ücret belli oldu mu, ne kadar zam gelecek?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2023 asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...