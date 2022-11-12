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Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi!

Asgari ücret zammı için, milyonlarca işçi ve işverenin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Son 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanacak olan yeni asgari ücret zammı, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık oran netleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'den konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. İşte, 2023 yeni asgari ücret zammında son durum...

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  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    Yeni asgari ücret zammı, 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer alan asgari ücret zammı için  "Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullanmıştı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık oran netleşirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya ilişkin son durum açıklaması geldi. İşte, 2023 yeni asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerinde asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak." ifadelerini kullandı.
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    "ENFLASYON ETKİSİNİ GERİLETECEK BİR UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

    Asgari ücret çalışmalarına değinen Bilgin, "Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz" dedi.

    Bilgin, aralık ayının ilk haftasında komisyonunun toplanacağını hatırlatarak, "Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak" ifadesini kullandı.
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor.

    2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    ANKET SONUÇLARI PAYLAŞILACAK

    2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

    Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    TÜİK VERİLERİ İLE 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Verilere göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri yüzde 11,84; SSK ve Bağ-Kurlular ise yüzde 10,84 oranında zammı hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Yeni yıl asgari ücret zam oranı henüz açıklanmadı. Aralık ayında yapılacak görüşmeler ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2023 asgari ücret miktarı netlik kazanacak.
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı özel canlı yayında "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    "2023'E BUNLARI AÇIKLAYARAK GİRMİŞ OLACAĞIZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." mesajını verdi.
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    ASGARİ ÜCRET YILDA 2 KEZ BELİRLENDİ!

    Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç 2023 asgari ücret zammını kaleme aldı. Kıvanç'ın yazısı şu şekilde;

    Asgari ücret 2021 yılında brüt 3577 TL, net 2826 TL olarak uygulandı. 

    2022 yılında tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Bu düzenlemeyle birlikte net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artırılarak 4253,40 TL’ye, brüt asgari ücret de yüzde 39.9 artışla 5.004 TL’ye yükseltildi. TÜFE’nin aralık ayında yüzde 13.58, ocakta yüzde 11.10 oranında artmasıyla ocak ayından ocak ayına yıllıklandırılmış enflasyon yüzde 48.69’a çıkması üzerine şubat ayında asgari ücrete ara zam tartışması başladı. 

    Bunun üzerine, 2016 yılından itibaren yılda bir kez belirlenen asgari ücret 2022 yılında yeniden yılda 2 kez belirlendi. 
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    Temmuz ayına gelindiğinde 6 aylık enflasyon yüzde 42.65 olarak gerçekleşti. Asgari ücret ise 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 29.31 oranında artırılarak brüt 6471 TL, net 5500 TL oldu.

    Hükümet o tarihte yapılan bu artışı, geçen yılın asgari ücretine göre kümülatif olarak net yüzde 94,60, brüt yüzde 80.9 artış olarak değerlendirdi. 
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELLİ OLUYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.
  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Görüşmeler aralık ayında başlıyor.

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