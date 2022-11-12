Temmuz ayına gelindiğinde 6 aylık enflasyon yüzde 42.65 olarak gerçekleşti. Asgari ücret ise 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 29.31 oranında artırılarak brüt 6471 TL, net 5500 TL oldu.

Hükümet o tarihte yapılan bu artışı, geçen yılın asgari ücretine göre kümülatif olarak net yüzde 94,60, brüt yüzde 80.9 artış olarak değerlendirdi.