ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM: 2024 Ocak'ta asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam tahminleri - Merak Edilenler Haberleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM: 2024 Ocak'ta asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam tahminleri - Merak Edilenler Haberleri

Asgari ücret zammı için artık son viraja girildi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret her sene aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 ay boyunca çalışması sonucunda uzlaşma yoluyla belirleniyor. Bu senenin ilk toplantısı ise 11 Aralık 2023'te gerçekleştirilecek. Peki, 2024 Ocak'ta yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammı tahminleri senaryosu...

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.