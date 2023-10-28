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        Haberler Gündem ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM: 2024 Ocak yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

        2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

        Milyonlarca asgari ücretlinin gözü Aralık ayında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümet yetkililerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenecek. Bilindiği gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi yaptığı açıklama, "2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Ocak 2024 asgari ücret zammı tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:20
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        Asgari ücret zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" ifadelerini kullanırken, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli olduğunu bildirdi. Peki, "2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 asgari ücret zammında son durum...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

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        2023 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi. Bu tahmine göre 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 38 civarında kaydedilecek. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

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        Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

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        ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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