"Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, brüt ve net ne kadar olacak?" soruları yanıtını arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücret tutarını açıklarken "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı. Emekli maaşlarında yapılan artış ile asgari ücrete ara zam konusu yeniden gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili güncel açıklamalarını ve asgari ücrete ara zam konusunda son durumu haberimizde paylaştık. İşte konuya ilişkin merak edilen güncel bilgiler...