Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirten Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Burada bu gün Isparta’mız da bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum." ifadelerine yer verdi.