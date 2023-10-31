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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret Ocak 2024 zammında son tahminler Asgari ücret zammında son tahminler şekillenmeye başladı. Bilindiği üzere Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında belli olacak. Peki, 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, olacak? İşte asgari ücrette son tahminler... Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:22 facebook

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Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Ocak ayında asgari ücrete zam gelecek. İlk zamlı maaşlar ise Şubat ayında ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili enflasyon mesajı geldi. Peki, 2023 Ocak ayında asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.