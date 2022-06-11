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Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Yeni formül masada...

Asgari ücrete zam gelecek mi sorusu, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Hali hazırda yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete ikinci zam konusu da gündeme geldi. Bilindiği gibi, asgari ücret tutarı şu anda 4 bin 250 lira. Özellikle hükümet kanadından asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları gelirken yeni formüller de masada bulunuyor. Peki, asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet kanadından yapılan son açıklamalar...

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    Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Yeni formül masada... 2022 Asgari ücrete zam var mı, ne kadar olacak?

    Temel gıdalar başta olmak üzere, birçok üründe yaşanan fiyat artışı nedeniyle bir süredir, asgari ücrete zam konusu gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamalar, asgari ücret zammına yeşil ışık olarak yorumlanırken hükümet kanadından birçok isimden de açıklamalar peş peşe geliyor. Edinilen bilgiye göre, asgari ücret zammı için yeni formüller masada tartışılırken gözler Temmuz ayına çevrildi. Peki, 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, son durum nedir? İşte, asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
  • 02
    Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Yeni formül masada... 2022 Asgari ücrete zam var mı, ne kadar olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

    6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.
  • 03
    Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Yeni formül masada... 2022 Asgari ücrete zam var mı, ne kadar olacak?

    ASGARİ ÜCRETE ZAM İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE NELER SÖYLENMİŞTİ?

    Hatırlanacağı gibi, daha önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücretle ilgili yeşil ışık sayılabilecek bir açıklama yapılmıştı.

    Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" ifadelerine yer vermişti.

     
  • 04
    Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Yeni formül masada... 2022 Asgari ücrete zam var mı, ne kadar olacak?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ FORMÜL: PRİMİ KES, MAAŞA EKLE!

    Asgari ücrette konuşulan formüllerden biri de 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanması... Bu paranın da 450 liralık asgari ücrete dahil edilmesiyle asgari ücretin 5 bin liraya çıkması bekleniyor.
  • 05
    Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Yeni formül masada... 2022 Asgari ücrete zam var mı, ne kadar olacak?

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücrete ikinci zamla ilgili şunları söyledi:

    "Bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususlar, nasıl toplanacağı belirlenmiş. Bu konuyla alakalı değişik bir durum olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. Doğru bilgilendirmenin esas olduğuna inandığım için bu konuda çalışma yapan kişi Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır diye düşünüyorum."

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