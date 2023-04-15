Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili güncel açıklamalarını ve asgari ücrete ara zam konusunda merak edilenleri haberimizde paylaştık. Peki, 2023 Temmuz'da asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin merak edilenl bilgiler...