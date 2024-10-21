Asgari ücrette yüzde 30 senaryosu: 2025 Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanmaya hazırlanıyor ancak öncesinde birtakım senaryolar da gündeme gelmiyor değil. Ocak ayında, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılma ihtimali konuşulurken, konuyu Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas değerlendirdi ve "Kabul edilebilir bir rakam değil' dedi. İşte, asgari ücrette son gelişmeler...
Yeni yıla kısa bir zaman kala, asgari ücret tartışmaları da gündeme gelmeye başladı. Şimdiden, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılacağına dair senaryolar ele alınırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'maksimum faydayı sağlayacak bir asgari ücret belirlemeyi amaçladıklarını' belirtti. İşte, tüm güncel gelişmelerle asgari ücret zam senaryoları...
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.
Asgari ücret sürecine erken başladıklarını ifade eden Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için politikalar geliştiriyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücret konusunda hükümet olarak tek başımıza karar vermiyoruz. Aralık ayının başında işçi ve işveren temsilcileri ile görüşmelere başlayacağız. İş gücünün taleplerini karşılayacak oranları kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, asgari ücret tespit komisyonu ile birlikte belirleyeceğiz. Maksimum faydayı sağlayacak bir asgari ücret belirlemeyi amaçlıyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 kat artırdık. Asgari ücrete verilen desteği 700 liraya çıkardık ve bu destek önemli bir katkı" ifadelerini kullandı.
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Deutsche Bank ekibi asgari ücrette 2025 için genel beklentinin yüzde 25-30 arasında bir artış olduğunu belirtti. Ancak yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı yönünde bir kanı olduğu da eklendi.
Notta bu konuda "Bazı analistler şirketler tarafından asgari ücret dışındaki sektörlerde yapılacak ücret artışlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, bazı ekonomistler azalan kâr marjlarının şirketlerin yüzde 30'un üzerinde zam yapmasını engelleyeceğini ve birçok şirket tarafından yılbaşında yapılacak ilk ücret artışının yüzde 20 civarında olabileceğini (yıl ortasında daha fazla ayarlama ile) düşünüyor" ifadeleri yer aldı.
"ENFLASYONA GÖRE ZAM YAPMA NOKTASINA GELMEDİK"
Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, asgari ücret hakkında Para Gündem'de Serap Belet'in sorularını yanıtladı. Barlas, Deutsche Bank'ın yüzde 30'luk asgari ücret tahminini değerlendirerek şu açıklamalara imza attı;
Şunu unutmayalım; biz daha oraya gelmedik. Beklenen enflasyona göre zam yapmaya gelmedik. Tek hanelere gelirsiniz, yüzde 10-15'lerdesinizdir o zaman dersiniz ki beklenen enflasyona göre zam yapalım. O zaman anlaşılabilir. Ama çok büyük farklar var.
Yıl başında, yıl sonu enflasyonu yüzde 38 bekliyorduk, ne oldu? Yüzde 45'lere çıktı beklenti. Hatta Deutsche Bank da yüzde 43 demiş. Yüzde 38 neresi, yüzde 43 neresi? 5 puan fark var. Bugün yüzde 5 zam bile büyük bir şey.
"KONUŞACAĞIMIZ RAKAMLARIN YÜZDE 40'LARIN ALTINDA OLMAMASI GEREKİYOR"
Ben yüzde 20 ile 30 arası rakamların illüzyon olduğunu, doğru olmadığını düşünüyorum. Biz Türkiye'de alışmışız; enflasyon ne ise o an itibarıyla onu konuşmamız gerekiyor. Yıl sonunda yüzde 45 enflasyonsa yüzde 45'i konuşacağız.
Bizim burada gerçekten eriyen bir alım gücümüz var hâlâ sürüyor. Aralık ayında konuşacağımız rakamlar 40'ların altında olmaması gerekiyor.
Barlas, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamasına rağmen yüzde 30 civarı zammın konuşulması üzerine şu sözleri söyledi;
"Bu kabul edilemez bir şey. Eğer sendikalar bunu kabul edecekse bugünden başkanlar istifa etsinler."
"YÜZDE 30 KABUL EDİLEBİLİR BİR RAKAM DEĞİL"
Barlas, asgari ücret tahminini sorulması üzerinde ise şunları söyledi; "Merkez Bankası bilebiliyor mu? 38 deniyor, 45 çıkıyor, 43 diyen var. Onlar sapabiliyorsa ben nasıl tahmin edeyim? En azından Kasım geldiğinde ben şunu diyebilirim, 'Bu zamana kadar enflasyon belli. Bir ay sonra olabilecek enflasyon da aşağı yukarı tahmin edilebilir.' Yüzde 40'ın altında bir zammı da ben doğru bulmam. Temmuz ayını pas geçerek önemli bir kayıp yaşandı; 30 kabul edilebilir bir rakam değil artık.
"DAHA BİLMEDİĞİMİZ KAMU ZAMLARI VAR"
Türkiye'de birçok şeyi baz etkisiyle görüyoruz. 70'ten 60'a, 60'tan 50'ye inen enflasyonu çok hızlı gördük. Bu yaşam maliyetlerimize etki etti mi bu kadar? Etmedi. Üstelik daha bilmediğimiz kamu zamları var.
Ocak ayına geldiğimizde, yeniden değerleme oranı Ekim ayı enflasyonuna göre olacak. Köprüden tut, tüm kamu hizmetlerine yeniden değerleme oranına göre artış yapılacak. O zaman nasıl olacak, benim pasaport kadar değerim yok mu vatandaş olarak? Pasaportun değeri yüzde 50 artacak, benim maaşım 30. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil.
"ASGARİ ÜCRETLİ ADINA 4 İŞÇİ OLACAK"
Türk-İş tarafından düzenlenen ’Zordayız, geçinemiyoruz’ mitingi Ankara’da yapıldı. Mitingde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Orada asgari ücretli adına 4 tane işçi olacak. Onlar ne karar alıyorsa harfiyen ona uyuyacağız" dedi.
"VERGİ SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİN"
Önümüzdeki günlerde TBMM’ye vergi sistemiyle ilgili 70 sayfalık bir metin sunacaklarını kaydeden Atalay sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Önümüzdeki hafta mecliste bütün vekillere bütün sivil toplum örgütleri için 70 sayfa bir metin hazırladık. Götürüp vereceğiz, arkasından da biz sendikalar, grup başkan vekillerine gideceğiz. Diyeceğiz ki ’bu adaletsiz vergi sistemini değiştirin. Bunu değiştirene kadar alanlarda, sokaklarda bu meseleleri haykırmaya devam edeceğiz.’ Bu olmazsa olmaz. En önemli sorunlarınızdan bir tanesi. Buradan başta Maliye Bakanı’na, ülke yönetenlere sesleniyorum. Dikkatli olun, bu alanın sesine kulak verin. Yarın geç olur, treni kaçırırsınız. Enflasyonu düşüreceğim diye bizi düşürmeye hakkınız yok."