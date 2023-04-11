En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından asgari ücret zammı beklentileri gündemdeki yerini almıştı. Asgari ücrete ek zam tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu ve Temmuz'da zam yapılacağını duyurdu. Peki, 2023 Temmuz'da asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte konuya dair detaylar...