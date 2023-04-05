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Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: 2023 asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücrete ek zam konusu bir süredir gündemi meşgul ediyordu. En düşük Emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından çalışanların gözü "Asgari ücret zamlanacak mı, asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusuna çevrilmişti. Asgari ücret zammı ile ilgili son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. İşte 2023 asgari ücrete ek zam ile ilgili son dakika gelişmeleri...

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  • Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! 2023 Asgari ücrete ek zam ne zaman gelecek?

    Asgari ücrete ara zam beklentisi bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart'ta düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda asgari ücrete ara zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte 2023 asgari ücret ek zammı hakkında son açıklamalar...
  • Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! 2023 Asgari ücrete ek zam ne zaman gelecek?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI

    Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.
  • Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! 2023 Asgari ücrete ek zam ne zaman gelecek?

    "GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.
  • Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! 2023 Asgari ücrete ek zam ne zaman gelecek?

    MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    2023 yılı Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükseltildi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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