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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ GELDİ! Asgari ücrete ikinci bir zam mı geliyor? 2024 Temmuz'da asgari ücrete ek zam yapılacak mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücrete zam sinyali! Asgari ücrete ikinci bir zam mı geliyor?

        Geçtiğimiz sene Aralık ayında başlayan görüşmeler sonucunda asgari ücrete, bir önceki döneme göre yüzde 49 oranında zam yapılmış ve net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklanmıştı. Aynı şekilde emekli zammı da yüzde 49,25 olarak belirlenmişti. Asgari ücret zammının bu yıl içerisinde sadece bir kez yapılacağı ve ara zam olmayacağı belirtilmişti. Ancak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları, "Asgari ücrete ve emekli maaşlarına ikinci bir zam mı geliyor?" diye sordurdu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 00:31 Güncelleme: 09.03.2024 - 00:31
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        Ocak ayında asgari ücret yüzde 49, emekli maaşlarına ise yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Asgari ücret için ikinci veya ara zam yapılmayağı açıklanmıştı ancak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları "Asgari ücrete ve emekli maaşlarına ikinci bir zam mı geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, detaylar...

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        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SİNYALİ!

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu emekli maaşına ve asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu.

        Meclisin muhtemelen Nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve Haziran sonu, Temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

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        EMEKLİ MAAŞLARINA ARA ZAM MI GELİYOR?

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında başta emekliler olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili 'alım gücünü artırıcı' çalışmalar yapacaklarını bildirdi ve Temmuz ayına işaret etti.

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        Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

        Daha önce emekli maaşları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri dile getirmişti;

        En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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