ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SİNYALİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu emekli maaşına ve asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu.

Meclisin muhtemelen Nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve Haziran sonu, Temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.