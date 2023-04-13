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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 asgari ücrete ek zam gelecek mi?

En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından asgari ücrete ara zam gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı sonrasında açıklama yaptı ve gözler Temmuz ayına çevrildi. İşte, 2023 asgari ücrete ara zam ile ilgili son durum...

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  • Asgari ücrete zam son durum 2023: Gözler Temmuz'da: net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    Asgari ücrete ara zam gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Ocak ayında yapılan asgari ücret zammında "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili güncel açıklamalarını haberimizde derledik. Peki, 2023 Temmuz'da asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
  • Asgari ücrete zam son durum 2023: Gözler Temmuz'da: net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI

    Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu.
  • Asgari ücrete zam son durum 2023: Gözler Temmuz'da: net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.
  • Asgari ücrete zam son durum 2023: Gözler Temmuz'da: net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    "GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olan asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.
  • Asgari ücrete zam son durum 2023: Gözler Temmuz'da: net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek. Ancak henüz 2023 Temmuz asgari ücret ara zam oranına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
  • Asgari ücrete zam son durum 2023: Gözler Temmuz'da: net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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