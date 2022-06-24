SARIEROĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücrete ikinci zamla ilgili şunları söyledi:

"Bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususlar, nasıl toplanacağı belirlenmiş. Bu konuyla alakalı değişik bir durum olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. Doğru bilgilendirmenin esas olduğuna inandığım için bu konuda çalışma yapan kişi Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır diye düşünüyorum.