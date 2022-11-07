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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması!

Asgari ücret konusunda yaşanan gelişmeler ve yapılan son dakika açıklamaları asgari ücretli tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ilişkin, "Yükselen enflasyon sebebi ile özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı. İşte milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Ocak 2023 yeni asgari ücret zam tahminleri...

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  • Asgari ücrette gözler Kabine Toplantı kararlarında! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?

    Ocak ayına kısa bir süre kalırken, asgari ücrette gözler aralık ayında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Asgari ücretli, "Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi asgari ücret son olarak temmuz ayında net 5 bin 500 TL olarak düzenlenmişti. İşte asgari ücret konusunda yaşanan son gelişmeler...
  • Asgari ücrette gözler Kabine Toplantı kararlarında! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?

    TÜİK VERİLERİ İLE 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Verilere göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri yüzde 11,84; SSK ve Bağ-Kurlular ise yüzde 10,84 oranında zammı hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak
  • Asgari ücrette gözler Kabine Toplantı kararlarında! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Yeni yıl asgari ücret zam oranı henüz açıklanmadı. Aralık ayında yapılacak görüşmeler ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2023 asgari ücret miktarı netlik kazanacak.
  • Asgari ücrette gözler Kabine Toplantı kararlarında! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı özel canlı yayında "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.
  • Asgari ücrette gözler Kabine Toplantı kararlarında! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?

    "2023'E BUNLARI AÇIKLAYARAK GİRMİŞ OLACAĞIZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." mesajını verdi.
  • Asgari ücrette gözler Kabine Toplantı kararlarında! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?

    YILBAŞINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

    Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında asgari ücrete yeni zammın kapısını araladı. Kanun gereği asgari ücrete bir yıl arayla en az bir defa zam yapılması gerekiyor. Temmuz ayında gelen zamla birlikte Aralık ayında yapılacak zam ile ilgili zorunluluk ortadan kalkmış oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla Aralık ayındaki zamla ilgili de kapıları araladı.
  • Asgari ücrette gözler Kabine Toplantı kararlarında! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?

    TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum." ifadelerini kullandı. 
  • Asgari ücrette gözler Kabine Toplantı kararlarında! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?

    NUREDDİN NEBATİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.
  • Asgari ücrette gözler Kabine Toplantı kararlarında! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?

    ASGARİ ÜCRET YILDA 2 KEZ BELİRLENDİ!

    Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç 2023 asgari ücret zammını kaleme aldı. Kıvanç'ın yazısı şu şekilde;

    Asgari ücret 2021 yılında brüt 3577 TL, net 2826 TL olarak uygulandı. 

    2022 yılında tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Bu düzenlemeyle birlikte net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artırılarak 4253,40 TL’ye, brüt asgari ücret de yüzde 39.9 artışla 5.004 TL’ye yükseltildi. TÜFE’nin aralık ayında yüzde 13.58, ocakta yüzde 11.10 oranında artmasıyla ocak ayından ocak ayına yıllıklandırılmış enflasyon yüzde 48.69’a çıkması üzerine şubat ayında asgari ücrete ara zam tartışması başladı. 

    Bunun üzerine, 2016 yılından itibaren yılda bir kez belirlenen asgari ücret 2022 yılında yeniden yılda 2 kez belirlendi. 
  • Asgari ücrette gözler Kabine Toplantı kararlarında! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?

    Temmuz ayına gelindiğinde 6 aylık enflasyon yüzde 42.65 olarak gerçekleşti. Asgari ücret ise 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 29.31 oranında artırılarak brüt 6471 TL, net 5500 TL oldu.

    Hükümet o tarihte yapılan bu artışı, geçen yılın asgari ücretine göre kümülatif olarak net yüzde 94,60, brüt yüzde 80.9 artış olarak değerlendirdi. 
  • Asgari ücrette gözler Kabine Toplantı kararlarında! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek?

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELLİ OLUYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Görüşmeler aralık ayında başlıyor.

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