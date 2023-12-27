Beştepe'de asgari ücret zammı toplantısı başladı! Asgari ücret zammı bugün açıklanır mı?
Asgari ücrette kritik bir haftadayız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına gözler çevrilmişti ancak bir son dakika haberi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'ye Türk-İş ve DİSK üyelerini asgari ücret zammını konuşmak için davet ettiği bildirildi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.30'da yeni asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...
Yılın son günlerini yaşarken kamuoyu asgari ücret zammına kitlenmiş durumda. Bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş ve DİSK üyelerini bir toplantıya davet etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı beklenirken başlayan asgari ücret zammı görüşmelerinden sonra bugün saat 16.30 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve kendisinin de onayladığı asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor. Şimdi, tüm gözler saat 16.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya döndü. Peki, 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş ve DİSK üyelerini Beştepe'ye davet ederek asgari ücret zammı için görüşmelere başladı.
Az önce başlayan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.30 civarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği asgari ücret zammını açıklayacağı bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 17 BİN TL OLABİLİR Mİ?
Oylum Talu ile Burası Haftasonu programında konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, asgari ücret zammının yüzde 40 ila 50 arasında olabileceğini belirtti. Bu kez tek seferlik bir zam yapılacağı için zam oranının tatmin edici olması gerekiyor.
Asgari ücrete yüzde 50 zam olması halinde brüt asgari ücret 20 bin TL civarı olurken, net asgari ücret de 17 bin TL civarı olabilir. Eğer belirtilen zam oranı gerçekleşirse yeni asgari ücret işverene 23.643 TL'ye mal olacak.
Habertürk TV'ye konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yeni asgari ücretin 16.500 TL olarak belirlendiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 500 TL eklemesiyle 17 bin TL olarak açıklanacağına dair duyum aldıklarını bildirdi.
2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı henüz açıklanması ancak yine de yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 olması durumunda olabilecek rakamlar konuşuluyor.
Şu anda aylık brüt olarak 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücret, kesintiler yapıldığında net olarak 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
YIL YIL ASGARİ ÜCRET ORANLARI
2016: Net asgari ücret 1.300,99 TL, brüt asgari ücret 1.647 tl idi.
2017: Net asgari ücret 1.404,06, brüt asgari ücret 1.777,50
2018: Net asgari ücret 1.603,12 TL, brüt asgari ücret 2.029,50 TL idi.
2019: Net asgari ücret 2.020,90 TL , brüt asgari ücret 2.558,40 TL idi.
2020: Net asgari ücret 2.324,70 TL , brüt asgari ücret 2.943 TL idi.
2021: Net asgari ücret 2.825,90 TL, brüt asgari ücret 3.577,50 TL idi.
2022 (1 Ocak-30 Haziran): Asgari ücret net 4.253,40 TL, brüt asgari ücret 5.004 TL idi.
2022 (1 Temmuz-31 Aralık): Asgari ücret net 5.500,35 TL, brüt asgari ücret 6.471 TL idi.
2023 (1 Ocak-30 Haziran): Asgari ücret net 8.506,80 TL, brüt asgari ücret 10.008 TL idi.