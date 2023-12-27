ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti bugün açıklayacak! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak ve asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? - Merak Edilenler Haberleri

ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti bugün açıklayacak! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak ve asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? - Merak Edilenler Haberleri

Yılın son günlerini yaşarken kamuoyu asgari ücret zammına kitlenmiş durumda. Bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş ve DİSK üyelerini bir toplantıya davet etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı beklenirken başlayan asgari ücret zammı görüşmelerinden sonra bugün saat 16.30 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve kendisinin de onayladığı asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor. Şimdi, tüm gözler saat 16.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya döndü. Peki, 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş ve DİSK üyelerini Beştepe'ye davet ederek asgari ücret zammı için görüşmelere başladı.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 17 BİN TL OLABİLİR Mİ?

Oylum Talu ile Burası Haftasonu programında konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, asgari ücret zammının yüzde 40 ila 50 arasında olabileceğini belirtti. Bu kez tek seferlik bir zam yapılacağı için zam oranının tatmin edici olması gerekiyor.

Asgari ücrete yüzde 50 zam olması halinde brüt asgari ücret 20 bin TL civarı olurken, net asgari ücret de 17 bin TL civarı olabilir. Eğer belirtilen zam oranı gerçekleşirse yeni asgari ücret işverene 23.643 TL'ye mal olacak.

Habertürk TV'ye konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yeni asgari ücretin 16.500 TL olarak belirlendiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 500 TL eklemesiyle 17 bin TL olarak açıklanacağına dair duyum aldıklarını bildirdi.