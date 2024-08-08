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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücrette son durum nedir, bu sene ikinci bir zam olacak mı? 2024 Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

        Asgari ücrette son durum nedir? Bu sene ara zam olacak mı?

        Bu senenin önemli gündemlerinden biri asgari ücret zammı oldu. Herhangi bir ara zammın yapılmayacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'geçici değil, kalıcı refahı' amaçladıklarını ifade etmişti. Öte yandan, Temmuz enflasyon rakamları ile yoksulluk sınırı da açıklandı. İşte, asgari ücret zammına dair son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:25
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        Geçtiğimiz sene Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zamdan sonra, 2024 yılı için de ikinci bir zammın olup olmayacağı konusu kamuoyunda tartışılmıştı. Asgari ücret zammı hakkında açıklama yapan hükümet yetkilileri, asgari ücrete ara bir zam olmayacağını açıklayarak, son noktayı koymuştu. Peki, asgari ücrette son durum nedir? İşte, detaylar...

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        2024 YILINDA ASGARİ ÜCERETE ZAM VAR MI?

        Asgari ücret zammı hakkında yapılan son açıklama 26 Haziran günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını vermişti.

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        Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirdi.

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        TEMMUZ AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI AÇIKLANDI

        TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Temmuz 2024 sonuçları belli oldu.

        Araştırmaya göre, temmuzda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 19 bin 234 lira 43 kuruş oldu.

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        Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 62 bin 652 lira 87 kuruş hesaplandı.

        Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 901 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

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        TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

        TÜFE'deki değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

        Aylık enflasyon ise haziranda yüzde 1,64 iken temmuzda yüzde 3,23'e yükseldi.

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