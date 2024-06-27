Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücrette yeni açıklama! Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2024 asgari ücret ne kadar olacak ve zam gelecek mi?

        Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi! Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı?

        Asgari ücret tartışmaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak, 26 Haziran'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'amaçlarının geçici ekonomik refahı sağlamak olmadığını' söyledi. Peki, asgari ücrette son durum nedir, Temmuz'da bir zam gözüküyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 08:11 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri olan asgari ücret hakkında arka arkaya gelişmeler yaşanıyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelme ihtimali tartışılırken dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama gelecek ay için net bir tablo çizdi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? Temmuz'da ikinci bir zam mümkün mü? İşte, detaylar...

        2

        ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GELDİ!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen Aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah Aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını verdi.

        3

        Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirdi.

        4

        ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir programda yayınında asgari ücrete ara zam konusunda konuştu. Dağ, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." dedi.

        5

        CHP'DEN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TALEBİ!

        CHP kaynakları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel görüşmesinde, asgari ücrete ara zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinin çıkarılması talebi gündeme getirildi.

        CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre Özel bu kapsamda; asgari ücrete Temmuz'da ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı da sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını görüşmede gündeme getirdi.

        6

        "HAZİRAN-ARALIK ARASINDA ENFLASYON EN AZ YÜZDE 20 ARTACAK"

        Asgari ücrete ara zam hakkında konuşan Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk TV'de yayınlanan Para Gündem programında asgari ücret zammına dair açıklamalarda bulundu. Barlas'ın açıklamalarından başlıklar şöyle;

        "Haziran'da 75'ten, 73'e düşen enflasyonu düşüş sanmasın kimse. Haziran'dan Aralık'a enflasyonda en az yüzde 20'lik bir artış olacak. Yani kaba bir hesapla 450 liralık etin, 550 lira olacağını söylüyorum."

        Barlas, olası bir asgari ücret zammının refah seviyesini artırmaya mı yoksa mevcut durumu korumaya mı yönelik olacak sorusuna şöyle yanıt verdi, "Aynı seviye tutalım; suyun üstünde kalabilsin mantığı.

        Eylül Ekim gelince okul harcamalar vs derken bu insanlar gerçekten ciddi sıkıntı yaşarlar. Mesela şunu da örnek verelim; kirada yüzde 25 sınır kalkıyor. Eğer kirada yüzde 60 artış yapılacaksa o zaman asgari ücretli ne yapacak mesela? Temmuz ayında sözleşmesi yenileniyor, ne yapacak?

        7

        "BU SENE ASGARİ ÜCRETE TEK BİR ZAM BÜYÜK HATA"

        Yaklaşım doğru değil, hatalı ve erken. Her zaman söylüyorum 2025'in Haziran ayında bu konuyu konuşuyor olsaydık ben bunu söylemezdim. Haziran ayında derdim ki, 'Evet bu kaldırılabilecek bir yük. Belli bir seviyeye gelindi' derdim. Ama 2024'ün Haziran'ı için konuşulacak şey bu değil. Sen hâlâ yıllık 75 olan zirveyi gördüğün enflasyonda bunu izah edebileceksen bir ay daha buyurun izah edin. Bunu izah edemezsin.

        Ama seneye enflasyonumuz yıllık 30'larda ya da 30'un altına inmiştir o zaman derdik ki 'tamam, artık belli bir seviyeye indi, artık ara zama gerek kalmayabilir ihtiyacı karşılar' diyebilirdik. Bu kadar yüksek enflasyon düzeyinde asgari ücrete tek zam büyük bir hata.

        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
        Memur zammı ne kadar olacak?
        Memur zammı ne kadar olacak?
        Emekli zammı için son 1 veri kaldı!
        Emekli zammı için son 1 veri kaldı!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Fransızlar duyurdu! F.Bahçe'ye yeni golcü
        Fransızlar duyurdu! F.Bahçe'ye yeni golcü
        Orta menzilli füze üretme sinyali
        Orta menzilli füze üretme sinyali
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Galatasaray'dan Ziyech açıklaması!
        Galatasaray'dan Ziyech açıklaması!
        "Kendimi onarmak için yazdım"
        "Kendimi onarmak için yazdım"
        Dzeko için flaş iddia!
        Dzeko için flaş iddia!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"