Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi! Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı?
Asgari ücret tartışmaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak, 26 Haziran'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'amaçlarının geçici ekonomik refahı sağlamak olmadığını' söyledi. Peki, asgari ücrette son durum nedir, Temmuz'da bir zam gözüküyor mu? İşte, detaylar...
Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri olan asgari ücret hakkında arka arkaya gelişmeler yaşanıyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelme ihtimali tartışılırken dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama gelecek ay için net bir tablo çizdi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? Temmuz'da ikinci bir zam mümkün mü? İşte, detaylar...
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GELDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen Aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah Aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını verdi.
Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirdi.
ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir programda yayınında asgari ücrete ara zam konusunda konuştu. Dağ, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." dedi.
CHP'DEN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TALEBİ!
CHP kaynakları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel görüşmesinde, asgari ücrete ara zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinin çıkarılması talebi gündeme getirildi.
CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre Özel bu kapsamda; asgari ücrete Temmuz'da ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı da sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını görüşmede gündeme getirdi.
"HAZİRAN-ARALIK ARASINDA ENFLASYON EN AZ YÜZDE 20 ARTACAK"
Asgari ücrete ara zam hakkında konuşan Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk TV'de yayınlanan Para Gündem programında asgari ücret zammına dair açıklamalarda bulundu. Barlas'ın açıklamalarından başlıklar şöyle;
"Haziran'da 75'ten, 73'e düşen enflasyonu düşüş sanmasın kimse. Haziran'dan Aralık'a enflasyonda en az yüzde 20'lik bir artış olacak. Yani kaba bir hesapla 450 liralık etin, 550 lira olacağını söylüyorum."
Barlas, olası bir asgari ücret zammının refah seviyesini artırmaya mı yoksa mevcut durumu korumaya mı yönelik olacak sorusuna şöyle yanıt verdi, "Aynı seviye tutalım; suyun üstünde kalabilsin mantığı.
Eylül Ekim gelince okul harcamalar vs derken bu insanlar gerçekten ciddi sıkıntı yaşarlar. Mesela şunu da örnek verelim; kirada yüzde 25 sınır kalkıyor. Eğer kirada yüzde 60 artış yapılacaksa o zaman asgari ücretli ne yapacak mesela? Temmuz ayında sözleşmesi yenileniyor, ne yapacak?
"BU SENE ASGARİ ÜCRETE TEK BİR ZAM BÜYÜK HATA"
Yaklaşım doğru değil, hatalı ve erken. Her zaman söylüyorum 2025'in Haziran ayında bu konuyu konuşuyor olsaydık ben bunu söylemezdim. Haziran ayında derdim ki, 'Evet bu kaldırılabilecek bir yük. Belli bir seviyeye gelindi' derdim. Ama 2024'ün Haziran'ı için konuşulacak şey bu değil. Sen hâlâ yıllık 75 olan zirveyi gördüğün enflasyonda bunu izah edebileceksen bir ay daha buyurun izah edin. Bunu izah edemezsin.
Ama seneye enflasyonumuz yıllık 30'larda ya da 30'un altına inmiştir o zaman derdik ki 'tamam, artık belli bir seviyeye indi, artık ara zama gerek kalmayabilir ihtiyacı karşılar' diyebilirdik. Bu kadar yüksek enflasyon düzeyinde asgari ücrete tek zam büyük bir hata.