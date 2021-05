'HER DAĞIN ZİRVESİNE, HER VADİNİN DERİNLİKLERİNE'

Ashle Cain duygusal konuşmasını, "Her dağın zirvesinden her vadinin derinliklerine, her yol boyuna, her okyanusun kıyısına, kuzeyden güneye, doğudan batıya, köşeden köşeye seni yanımda götüreceğim bebeğim. Haydi gidelim şampiyon. Benim şampiyonum, benim dünyam, benim kahramanım. Azaylia Diamond Cain, seni seviyorum" sözleriyle bitirdi.

Caine, o esnada durmadan gözyaşı döktü. Törende bulunan diğer konuklar da onunla birlikte ağladı.