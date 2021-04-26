"KIZIMIN BİRKAÇ GÜNÜ KALDI"

Ashley Cain de bir paylaşımında, "Dokuz gün önce doktorlar yaptıkları değerlendirmenin sonucuna göre kızımın yaşayacak birkaç günü kaldığını açıkladı" diye yazmıştı.

Kızının saldırgan hastalığı ve başta beyni olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerini saran tümör yüzünden acılar çektiğini anlatan Ashley Caine, bütün bunlara rağmen bebeğinin hala gülümsemeyi sürdürdüğünü belirtmişti.

Caine "Gerçek çok acı... Hayatımın en zorlu ve en üzücü günlerinde kızım bunu daha iyi hale getirmek için bir yol buldu. En karanlık günlerde bile ışık oldu. Kalbimi, mümkün olduğuna inanamayacağın kadar çok sevgiyle doldurdu" ifadelerini kullanmıştı.