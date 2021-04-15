"YARIN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"

Safiyya Vorajee, yaptığı Instagram paylaşımında, lösemi yüzünden aşırı kanaması olan kızını trombosit transfüzyonu için acilen hastaneye götürdüklerini anlattı.

Vorajee, Azaylia'nın 30 dakikalık transfüzyon sonrasında kanamanın yine de istenildiği gibi durmadığını belirterek, "Ama bu sabah onun uyandığını ve gözlerini açıp etrafına bakmasına tanık olduğu için muluyum" ifadelerini kullandı.

Vorajee, "Yarın ne olacağı belli değil, bu sabah uyanmak ise bir nimettir" diyerek kızının gösterdiği en küçük bir olumlu bir gelişmenin bile kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.