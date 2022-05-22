"EVDEN 2 AY BOYUNCA HİÇ ÇIKMADIM"

Çok fazla kanaması olduğunu fark ettiğini ve çok korktuğunu belirten Ashley Graham, ölüme çok yaklaştığını hissettiğini dile getirdi.

İkiz bebeklerinin sağlığının yerinde olduğunu ama çok kan kaybettiğini ifade eden Graham, "Bir hafta hiç yürüyemedim. Evden iki ay boyunca hiç çıkmadım." dedi.