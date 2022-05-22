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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

Geçtiğimiz ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına alan büyük beden model Ashley Graham, zorlu doğum süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Evde doğum yapan Graham, ölümün eşiğinden döndüğünü ifade etti

HABERTURK.COM
  • Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

    Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham ve yönetmen eşi Justin Ervin, oğulları Isaac'i 2020'de kucağına almıştı. Geçtiğimiz ocak ayında da ikiz bebeklerine kavuşan çift, üçüncü kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
  • Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

    İkiz çocuklarına 'Malachi' ve 'Roman' adını veren Ashley Graham, zorlu geçen doğumun detaylarını anlattı. Glamour Dergisi'nde özel bir yazı yayınlayan Graham, 3 buçuk saat boyunca doğum sancısı çektiğini belirtti. 
  • Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

    "BİR ŞEYLER TERS GİTTİ"

    Doğum esnasında herkesin kendisini sakin tutmaya çalıştığını ifade eden 34 yaşındaki model, bir şeylerin ters gittiğini belirtti.

    Doğum bittikten sonra bayıldığını ve birilerinin onu tokatlayarak uyandırmaya çalıştığını söyleyen Graham, "Karanlık ve yıldız gibi şeyler gördüm." dedi.
  • Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

    "EVDEN 2 AY BOYUNCA HİÇ ÇIKMADIM"

    Çok fazla kanaması olduğunu fark ettiğini ve çok korktuğunu belirten Ashley Graham, ölüme çok yaklaştığını hissettiğini dile getirdi. 

    İkiz bebeklerinin sağlığının yerinde olduğunu ama çok kan kaybettiğini ifade eden Graham, "Bir hafta hiç yürüyemedim. Evden iki ay boyunca hiç çıkmadım." dedi.
  • Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

    "ZORLANDIM"

    Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Graham, doğum sonrası eski düzenine dönmekte biraz zorlandığını açıklamıştı. Hamilelik sürecinde formunu korumak için yaptığı egzersiz programını bir kenara iten Ashley Graham, bir buçuk ayın sonunda "hayata döndüğünü" ifade etmişti.
  • Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

    "ŞİMDİ KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

    Spor yaptıktan sonra ter içinde kaldığı bir görüntüsünü de paylaşan Ashley Graham, "Tamam, yalan söylemeyeceğim. Bunlar benim 11 haftalık ikizlerimin dünyaya gelmesinden sonra döktüğüm ilk ter damlaları. İyileşmek için çok uzun bir zaman ayırdım. Ama şimdi kendimi daha iyi hissediyorum, bedenim de bunun için can atıyor. O zaman haydi başlayalım." demişti.
  • Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

    Graham, ayrıca "Üç çocuğum olduğuna hala inanamıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.
  • Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

    2010 YILINDA EVLENDİ
     
    Ashley Graham, yönetmen Justin Ervin ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. 
  • Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

    KİTAP ÇIKARMIŞTI

    Öte yandan kıvrımlı hatlarıyla bikini ve iç çamaşırı modeli olarak da kendini kabul ettiren Graham, A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like (Yeni Bir Model: Kendine Güven, Güzellik ve Güç Gerçekte Neye Benzer) adlı bir kitap çıkarmıştı.

    Ashley Graham, kitabında moda dünyasının dayattığı kalıplara uymak için hayatlarını zindana çevirmek yerine insanların kendilerini oldukları gibi sevmeleri gerektiğini ifade etmişti.
  • Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

    "BEDENİNİZİ OLDUĞU GİBİ SEVİN"

    Başlangıçtan bu yana sıfır beden modellerin poz verdiği Sports Illustrated'a kapak pozu veren ilk kıvrımlı model olma özelliğini taşıyan Ashley Graham, uzun bir süredir kadınlara yönelik olarak düzenlenen "kendi bedeninizi olduğu gibi sevin" kampanyalarında da aktif olarak görev alıyor.

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