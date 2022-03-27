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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ashley Graham: Üç çocuğum olduğuna inanamıyorum!

İki yıl önce ilk çocuğu Isaac'i kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan büyük beden model Ashley Graham, geçtiğimiz ocak ayında da Malachi ve Roman adını verdiği ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Doğum sonrası eski düzenine dönmekte zorlandığını söyleyen Graham, "Üç çocuğum olduğuna hala inanamıyorum!" açıklamasını yaptı

HABERTURK.COM
  • Ashley Graham: Üç çocuğum olduğuna inanamıyorum!

    Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham ve yönetmen eşi Justin Ervin, oğulları Isaac'i 2020'de kucağına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. İkiz bebek bekleyen çiftten müjdeli bir haber geldi. 
  • Ashley Graham: Üç çocuğum olduğuna inanamıyorum!

    ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

    Graham ve Ervin'in, Malachi ve Roman adını verdikleri ikiz erkek bebekleri geçtiğimiz ocak ayında dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan 34 yaşındaki model,  doğum sonrası eski düzenine dönmekte biraz zorlandığını açıkladı. 
  • Ashley Graham: Üç çocuğum olduğuna inanamıyorum!

    Hamilelik sürecinde formunu korumak için yaptığı egzersiz programını bir kenara iten Graham, bir buçuk ayın sonunda "hayata döndüğünü" ifade etti.
  • Ashley Graham: Üç çocuğum olduğuna inanamıyorum!

    "İŞİMDİ KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

    Spor yaptıktan sonra ter içinde kaldığı bir görüntüsünü paylaşan Ashley Graham "Tamam, yalan söylemeyeceğim. Bunlar benim 11 haftalık ikizlerimin dünyaya gelmesinden sonra döktüğüm ilk ter damlaları. İyileşmek için çok uzun bir zaman ayırdım. Ama şimdi kendimi daha iyi hissediyorum, bedenim de bunun için can atıyor. O zaman haydi başlayalım." dedi.
  • Ashley Graham: Üç çocuğum olduğuna inanamıyorum!

    Graham, paylaşımında ayrıca "Üç çocuğum olduğuna hala inanamıyorum!" ifadelerini kullandı.
  • Ashley Graham: Üç çocuğum olduğuna inanamıyorum!

    2010 YILINDA EVLENDİ
     
    Ashley Graham, yönetmen Justin Ervin ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. 
  • Ashley Graham: Üç çocuğum olduğuna inanamıyorum!

    KİTAP ÇIKARMIŞTI

    Öte yandan kıvrımlı hatlarıyla bikini ve iç çamaşırı modeli olarak da kendini kabul ettiren Graham, A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like (Yeni Bir Model: Kendine Güven, Güzellik ve Güç Gerçekte Neye Benzer) adlı bir kitap çıkarmıştı.

    Ashley Graham, kitabında moda dünyasının dayattığı kalıplara uymak için hayatlarını zindana çevirmek yerine insanların kendilerini oldukları gibi sevmeleri gerektiğini ifade etmişti.
  • Ashley Graham: Üç çocuğum olduğuna inanamıyorum!

    "BEDENİNİZİ OLDUĞU GİBİ SEVİN"

    Başlangıçtan bu yana sıfır beden modellerin poz verdiği Sports Illustrated'a kapak pozu veren ilk kıvrımlı model olma özelliğini taşıyan Ashley Graham, uzun bir süredir kadınlara yönelik olarak düzenlenen "kendi bedeninizi olduğu gibi sevin" kampanyalarında da aktif olarak görev alıyor.
  • Ashley Graham: Üç çocuğum olduğuna inanamıyorum!

    Ashley Graham ve iki yaşındaki oğlu Isaac
  • Ashley Graham: Üç çocuğum olduğuna inanamıyorum!

    Ashley Graham

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