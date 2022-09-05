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Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu!

Geçtiğimiz yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ıssız bir ormanda düşüp, bacağını dört yerden kıran Ashley Judd, nisan ayında da annesi Naomi Judd'ı kaybetmişti. İntihar eden annesinin cansız bedenini bulan ünlü aktris, Naomi Judd'ın son anlarında neler yaşadığını anlattı

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  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve ünlü oyuncu Ashley Judd, geçtiğimiz sene Bonobo (Cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kaza geçirip, bacağını dört yerden kırmıştı.

    Uzun süre tek başına yardım bekleyen ve tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan aktris, iç kanama tehlikesi geçirmişti. Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alınan Judd, nisan ayında da müzisyen annesi Naomi Judd'ın acısıyla sarsılmıştı.
  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    "ANNEM BİR SİLAHLA İNTİHAR ETTİ"

    Mayıs ayında katıldığı 'Good Morning America' programında ünlü bir country şarkıcısı olan annesinin intiharıyla ilgili konuşan 54 yaşındaki oyuncu, "Annem bir silahla intihar etti. Bu, paylaşmaktan çok rahatsız olduğumuz bir bilgi." demişti.

    Ünlü isim, New York Times için bir makale kaleme alan Judd, hayatının en büyük travmasını yani annesini kaybettiği günü anlattı.
  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    "HEM BÜYÜK BİR ACI HEM DE BÜYÜK BİR TRAVMAYDI"

    Ashley Judd, annesi Naomi ile aynı şehirde Tennesse'de, ondan birkaç dakika uzaklıktaki kendi evinde yaşadığını söyledi. Judd, o gün annesini ziyaret ettiğini belirtti. "Karmaşık bir gündü. Annemin evini her gün ziyaret ediyorum. Annem o gün bana "Benimle kalacak mısın?" diye sordu. Ben de ona "Tabii ki..." dedim." Judd, bu konuşmadan kısa bir süre sonra da annesini kanlar içinde bulduğunu söyledi. Ashley Judd, yaşananları "Anneme iyi bir arkadaşının orada olduğunu söylemek için yukarı kata çıktım ve orada onu buldum. Onu o şekilde görmek hem büyük bir acı hem de büyük bir travmaydı" diye anlattı.
  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    "BABANI VE ERKEK KARDEŞİNİ GÖRECEKSİN"

    Ünlü oyucu, son nefesini vermek üzere olan annesini rahatlatmaya çalıştığını belirtti. Judd, satırlarında "Ona tıpkı Appalachia adlı şarkıda söylediğimiz gibi eve gittiğini, babasını ve erkek kardeşini görmek üzere olduğunu söyledim" ifadelerine yer verdi.
  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    "SAATLERCE SORGULANDIM"

    Judd, o anların ardından da çok zor saatler geçirdiğini belirtti. Eve kolluk güçlerinin geldiğini ekleyen oyuncu, o dakikadan sonra da kendisinin "olağan şüpheli" gibi görüldüğünü ve saatlerce sorgulandığını anlattı. Buna zorunlu kaldığını ekleyen Ashley Judd, bütün bunların kendisini "annesinin değerli hayatının sonundan uzaklaştırdığını" satırlarına ekledi. Oyuncu, bütün bunlar yüzünden kendisini şüpheli gibi hissettiğini de belirtti.
  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    Ashley Judd, annesi Naomi'nin uzun süredir ruhsal sorunlar yaşadığını ve depresyonda olduğunu sözlerine ekledi. Sonra da aynı sorunları yaşayan başka insanlara ve ailelerine yardımcı olmak için bu acı gerçeği açıklamaya karar verdiklerini söyledi.
  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    ANNESİ, TEK KURUŞ MİRAS BIRAKMADI

    Bu büyük şokun ardından Ashley Judd ile annesi gibi ünlü bir şarkıcı olan ve hatta onunla bir ikili oluşturan ablası Wynona Judd başka bir şok daha yaşadı. Naomi Judd'ın vasiyeti açıklandı ve ünlü şarkıcının kızlarına mirasından tek bir kuruş bile bırakmadığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Naomi Judd, 25 milyon dolarlık servetinden iki kızına da tek kuruş ya da tek bir mülk bırakmadı. Onun yerine bütün servetinin yönetimini 33 yıllık eşi Larry Strickland'e devretti.
  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    BÜTÜN HAKLARINI EŞİNE DEVRETTİ

    Naomi Judd vasiyetinde, eşinin "mülkleri üzerinde tam yetkiye sahip olmasını" talep etti. Buna ek olarak vasiyette yer alan maddeye göre Strickland, bu konudaki hizmetleri için makul bir tazminat almaya da hak kazandı.
  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    TEK BAŞINA SAATLERCE YARDIM BEKLEMİŞTİ

    Öte yandan Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve ünlü oyuncu Ashley Judd, geçtiğimiz sene Bonobo (cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kaza geçirmişti.

    Tek başına saatlerce yardım bekleyen ve tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan oyuncu, iç kanama tehlikesi geçirmişti. Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alınan Judd, yaşadığı kabus gibi anları da sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı.
  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    BABASINI DA YANINA ÇAĞIRMIŞTI

    Hastanede kendisine Güney Afrika'da da yaygın olan Covid-19 mutasyonu için test uygulandığını açıklayan yıldız oyuncu, bu arada babasını yanına çağırdığını ifade etmişti.

    Judd'ın söylediklerine göre; babası, koronavirüs aşısı olduğu için Güney Afrika'ya yanına gelebilmişti.
  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    "ÇABALADILAR"

    Bu sorunların giderilmesinden sonra bir operasyon daha geçireceğini sözlerine ekleyen Ashley Judd, hastanedeki doktor ve hemşirelerin, sadece bedenindeki değil ruhundaki travmayı gidermek için de çaba harcadıklarını söylemişti.
  • Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri

    "ÇARESİZ KALANLARI UNUTMAYIN"

    Judd, daha sonra bir hava ambulansıyla 22 saat süren dört aktarmalı uçuş gerçekleştirdiklerini dile getirmişti.

    Ashley Judd, sağlık konusunda seçeneksiz kalanları, korku içinde ve yalnız kalanları unutmamak gerektiğini de takipçilerine hatırlatmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, Splash News, AP, Reuters.

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