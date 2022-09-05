Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu!

"ANNEM BİR SİLAHLA İNTİHAR ETTİ"

Mayıs ayında katıldığı 'Good Morning America' programında ünlü bir country şarkıcısı olan annesinin intiharıyla ilgili konuşan 54 yaşındaki oyuncu, "Annem bir silahla intihar etti. Bu, paylaşmaktan çok rahatsız olduğumuz bir bilgi." demişti.

Ünlü isim, New York Times için bir makale kaleme alan Judd, hayatının en büyük travmasını yani annesini kaybettiği günü anlattı.