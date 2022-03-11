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Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

Geçtiğimiz yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ıssız bir ormanda düşüp, bacağını dört yerden kıran Ashley Judd, 55 saatte hastaneye ulaştırılmıştı. Ölümün kıyısından dönen Judd, yaşadığı korku dolu anları bir kez daha anlattı

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  • Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

    Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve ünlü oyuncu Ashley Judd (53), geçtiğimiz sene Bonobo (Cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kaza geçirip, bacağını dört yerden kırmıştı.

    Uzun süre tek başına yardım bekleyen ve tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan aktris, iç kanama tehlikesi geçirmişti. Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alınan Judd, yaşadığı kabus gibi anları yeniden hatırladı.
  • Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

    Kate Roberts'ın sunduğu "Sex, Body and Soul" adlı podcast yayınına katılan Ashley Judd, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastaneye ulaşana kadar kendisi için "bitmek bilmeyen" süreyi bir kez daha anlattı. 
  • Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

    Daha önce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu,  "Zihnin, bedenin ve ruhun nasıl olup da bir araya geldiğini ve dayanılmaz olan bir şeye nasıl dayandığını bilmiyorum. Bazen bir sopayı ısırdım, bazen bağırdım, hatta uludum ve kıvrandım. O anlarda bayılmadım, keşke bunu yapabilseydim." dedi.
  • Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

    İLKEL BİR HAMAKLA KURTARILDI
     
    Ormanda çıktığı yürüyüşte düşen ve sağ bacağı kırılan Ashley Judd, hareket edemediği için tam beş saat boyunca yatmak zorunda kaldığını hatırlattı. Sonra çevreden birilerinin gelip onu ormandan çıkardığını anlattı. Judd, ormandan "Kongolu kardeşlerim" dediği kurtarıcıları tarafından ilkel bir hamakta taşınarak kurtarılmıştı.

    Oradan çıkıp kampa ulaşmaları da bir buçuk saati bulmuştu. Ashley Judd, kendisi acılar içinde hamakta yatarken onu taşıyanların nehirleri geçtiğini, tepeleri aştığını ve sonunda bir motosiklete ulaştıklarını anlattı. Ormandan çıkıp motosiklete bindirildikten sonra da Güney Afrika'da bir hastaneye ulaşması altı saat sürdü.
  • Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

    "KAN KAYBINDAN ÖLEBİLİRDİM"
     
    Güney Afrika'da dokuz gün tedavi gören ünlü yıldız, sonra da ABD'ye Tennessee'te götürülmüştü. Ashley Judd, o dönemi de şu sözlerle anlattı:
     
    Güney Afrika'ya ulaştığımda bacağımda hayat yoktu ve kanamam vardı. Eğer Güney Afrika yerine Avrupa'ya nakledilmiş olsaydım kan kaybından ölebilirdim.
  • Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

    "AĞRI KESİCİ BULMA GİBİ BİR BEKLENTİM YOKTU"
     
    Ashley Judd, ayrıca 55 saat içinde yaşadığı acıya dayanma konusunda yıllardır uyguladığı meditasyon egzersizlerinin büyük faydasını gördüğünü söyledi. Judd, "Meditasyon için harcadığım zamanın, o 55 saat içinde de sonrasındaki iyileşme sürecinde de işime yaradığını fark ettim. Örneğin ne zaman bir ağrı kesici bulabileceğim, ne zaman bir yardım alabileceğim konusunda bir beklentim yoktu." dedi.
  • Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR
     
    Öte yandan tam altı ay boyunca yürüme konusunda zorluk yaşayan ve bacaklarındaki kırıklar yüzünden operasyon geçiren ünlü yıldız, daha önce kendisine uygulanan tedavileri ve hastanede yaşadıklarını anlatmıştı.

    Judd, Johannesburg'daki Sunninghill Hastanesi'ne ulaştığında bacağının gerçekten çok kötü durumda olduğunu, hiçbir canlılık belirtisi göstermediğini dile getirmişti. Oyuncu, kendisini iyileştirmek için ellerinden geleni yapan sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaşarak, teşekkür etmişti.
  • Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

    Hastaneye ulaştığında kan nakline ihtiyacı olduğunu belirten ünlü isim, fotoğrafını da paylaştığı Doktor Greef'in bacağındaki yumuşak doku hasarı ve şişlik geçinceye kadar bacağını stabil hale getirdiğini anlatmıştı.
  • Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

    BABASINI DA YANINA ÇAĞIRMIŞTI

    Hastanede kendisine Güney Afrika'da da yaygın olan Covid-19 mutasyonu için test uygulandığını açıklayan yıldız oyuncu, bu arada babasını yanına çağırdığını ifade etmişti. Judd'ın söylediklerine göre; babası, koronavirüs aşısı olduğu için Güney Afrika'ya yanına gelebilmişti.
  • Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

    "ÇABALADILAR"

    Bu sorunların giderilmesinden sonra bir operasyon daha geçireceğini sözlerine ekleyen Ashley Judd, hastanedeki doktor ve hemşirelerin, sadece bedenindeki değil ruhundaki travmayı gidermek için de çaba harcadıklarını söylemişti.
  • Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

    "ÇARESİZ KALANLARI UNUTMAYIN"

    Judd, daha sonra bir hava ambulansıyla 22 saat süren dört aktarmalı uçuş gerçekleştirdiklerini dile getirmişti.

    Ashley Judd, sağlık konusunda seçeneksiz kalanları, korku içinde ve yalnız kalanları unutmamak gerektiğini de takipçilerine hatırlatmıştı.

     

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