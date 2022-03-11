Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

İLKEL BİR HAMAKLA KURTARILDI



Ormanda çıktığı yürüyüşte düşen ve sağ bacağı kırılan Ashley Judd, hareket edemediği için tam beş saat boyunca yatmak zorunda kaldığını hatırlattı. Sonra çevreden birilerinin gelip onu ormandan çıkardığını anlattı. Judd, ormandan "Kongolu kardeşlerim" dediği kurtarıcıları tarafından ilkel bir hamakta taşınarak kurtarılmıştı.

Oradan çıkıp kampa ulaşmaları da bir buçuk saati bulmuştu. Ashley Judd, kendisi acılar içinde hamakta yatarken onu taşıyanların nehirleri geçtiğini, tepeleri aştığını ve sonunda bir motosiklete ulaştıklarını anlattı. Ormandan çıkıp motosiklete bindirildikten sonra da Güney Afrika'da bir hastaneye ulaşması altı saat sürdü.