"MUCİZELERE İNANIYORUM"

ABD'li oyuncu, "Bu sinirin iyileşmesi biraz zaman alacak. Ve yoğun bir fizik tedavi olacak. Tabii ki tekrar yürüyeceğim çünkü kararlıyım ve modern bilime inanıyorum ve ayrıca mucizelere de inanıyorum. Önümde bir yolculuk var" dedi.