BABASINI DA YANINA ÇAĞIRDI

Hastanede kendisine Güney Afrika'da da yaygın olan Covid-19 mutasyonu için test uygulandığını açıklayan yıldız oyuncu, bu arada babasını yanına çağırdığını anlattı. Judd'ın söylediklerine göre; babası koronavirüs aşısı olduğu için Güney Afrika'ya yanına gelebildi.