Ashley Olsen anne oldu
Louis Eisner ile mutlu bir birliktelik sürdüren Ashley Olsen, anne oldu. Olsen, bebeği Otto'yu dünyaya getirdi
Giriş: 16.08.2023 - 08:12
1
ABD'li moda tasarımcısı ve eski oyuncu Ashley Olsen, Louis Eisner ile beş yıllık birlikteliğin ardından gizli bir törenle nikâh masasına oturmuştu.
2
Çiftten müjdeli haber geldi. İkilinin, oğulları Otto’yu New York’ta kucaklarına aldığı belirtildi.
3
İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, yeni doğan bebeklerinin ismi dışında bir bilgi vermedi.