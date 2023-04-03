Şimdi ise sosyal medya ikiye bölündü; kimi kullanıcılar kararı desteklese de kimileri "Çocuğunla paylaşmayacaksan para kazanmanın ne anlamı var?" diye soruyor.

Aynı zamanda magazin dünyası "nepo baby" denilen bir kavramı da tartışmaya devam ediyor. Nepo baby; ünlü ve zengin ebeveynlere sahip olan kişilerin, onların bağlantıları kullanarak başarı elde etmesini eleştiren bir kavram.