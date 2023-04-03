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Ashton Kutcher ve Mila Kunis çocuklarına miras bırakmayacak

Ashton Kutcher ve Mila Kunis'in 2018 yılında yaptıkları bir röportaj yeniden gündeme geldi. Çift, çocuklarına miras bırakmayacaklarını açıklamıştı.

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  • Ashton Kutcher ve Mila Kunis çocuklarına miras bırakmayacak

    Hollywood'un meşhur çiftlerinden Ashton Kutcher ve Mila Kunis, 2018 yılında verdiği bir röportajda çocuklarına miras bırakmayacaklarını açıklamıştı. Ünlü bir magazin sitesi olan Pop Tingz'in bu konuyu yeniden gündeme getirmesi sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Ashton Kutcher ve Mila Kunis çocuklarına miras bırakmayacak

    8 ve 6 yaşında olmak üzere iki çocuğa sahip olan çift, çocuklarına miras bırakmaya hiç niyetleri olmadığını söylemişti; çift miras bırakmak yerine parayı ihtiyacı olanlara veya hayır kuruluşlarına vermeyi planlıyor.
  • Ashton Kutcher ve Mila Kunis çocuklarına miras bırakmayacak

    Ashton Kutcher, bu durumu çocuklarının gerçekten ayrıcalıklı bir hayat yaşadıklarını ve bunun farkında bile olmamalarına bağlıyor. Ancak öteki yandan çift, bir gün çocukları onlara iyi bir iş fikriyle gelirse destek olacaklarını da belirtiyor.
  • Ashton Kutcher ve Mila Kunis çocuklarına miras bırakmayacak

    Şimdi ise sosyal medya ikiye bölündü; kimi kullanıcılar kararı desteklese de kimileri "Çocuğunla paylaşmayacaksan para kazanmanın ne anlamı var?" diye soruyor. 

    Aynı zamanda magazin dünyası "nepo baby" denilen bir kavramı da tartışmaya devam ediyor. Nepo baby; ünlü ve zengin ebeveynlere sahip olan kişilerin, onların bağlantıları kullanarak başarı elde etmesini eleştiren bir kavram.
  • Ashton Kutcher ve Mila Kunis çocuklarına miras bırakmayacak

    Görünüşe göre iki kavram birbirleriyle epeyce çelişiyor. Kunis ve Kutcher'ın bu kararı uzun bir süre daha tartışılacak gibi. Çocuklar büyüdüğünde çiftin bu kararının arkasında durup duramayacağını ise göreceğiz.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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