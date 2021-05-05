"Aşı bizim için en güvenli ilaç"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

"Aşı bizim için en güvenli ilaç"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, insanlarda aşı konusunda tereddüt olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın 'Aşının içine farklı maddeler mi konuluyor ya da başka ilaçlar mı konuluyor?' gibi düşünmemesi lazım. Böyle bir ihtimal yok. Aşılar bizim için en güvenli ilaç" dedi

"Aşı bizim için en güvenli ilaç"
0:00 / 0:00
DHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, ülkede aşı karşıtlığından çok aşı tereddüdü olduğunu, insanların doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. İnal, aşıların en güvenli ilaç olduğunu belirterek, "Bizim ilaç olarak kullandığımız belki en güvenli grup, diyebiliriz. Aşının nasıl etki ettiğini anlatmamız lazım. Vücudumuza koronavirüs girdikten sonra savunma hücrelerimiz bu virüsü tanımıyor. Tanımadığı için de virüs hücrelerin içine girdikten sonra bizim savunma hücrelerimiz anormal bir tepki veriyor ve kendi hücrelerimizi yıkmaya başlıyor. Yani bir nevi vücut kendi kendine saldırmaya başlıyor. Mesela nasıl oluyor? Hasta kalp krizi geçiriyor. Böbrek yetmezliğine giriyor ve bunun gibi birçok kronik sorun ortaya çıkıyor. Çocuklara MIS-C hastalığı meydana gelebiliyor. Dolayısıyla aşırı aktif bağışıklık sisteminin olumsuz tüm etkilerini yaşıyoruz" diye konuştu.

"VÜCUDA VİRÜS TANITILIYOR"

Dr. Ahmet İnal, aşı olunması çağrısında bulunarak, "Bizim aşıda yaptığımız şu; virüsün ölü halini vücuda tanıtmak amacıyla veriyoruz. Vücudun savunma hücreleri virüsü tanıdığı zaman anormal tepki verip, kendi hücrelerine saldırmıyor. Biz bağışıklık sistemine 'Böyle bir virüs geldiği zaman anormal tepki verme, sen bunu zaten tanıyorsun' diyoruz. Bizim bağışıklık sistemimiz bu sefer anormal tepki vermeden yine virüsle savaşmaya başlıyor. İnsanlarımızın 'Aşının içine farklı maddeler mi konuluyor ya da başka ilaçlar mı konuluyor?' gibi düşünmemesi lazım ya da 'Aşının içine genetik materyali etkileyecek bir şey mi konuluyor?' deniliyor. İnsanların öyle bir niyeti olsa biz yurt dışından çok ilaç alıyoruz. Onların içine koyabilirler; ancak zaten böyle bir ihtimal yok. Dolayısıyla aşılar bizim için en güvenli ilaç" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte yerli aşıda son durum - Haberler
SAĞLIKİşte yerli aşıda son durum
Tamer bebek için sınır ötesi karaciğer operasyonu
SAĞLIKTamer bebek için sınır ötesi karaciğer operasyonu
Covid-19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı
SAĞLIKAraştırdılar! Anne sütünde Covid-19'a rastlandı mı?
Daha sağlıklı bir beyin için yürüyüş
SAĞLIKDaha sağlıklı bir beyin için yürüyüş
5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKİşte güncel koronavirüs tablosu
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? SON DAKİKA: Detaylar belli oldu!
SAĞLIKBilim Kurulu video konferansla toplanacak!
İkinci doz da farklı aşı kullanılabilir mi? SON DAKİKA uzman yorumu?
SAĞLIKBirinci ve ikinci dozda farklı aşı kullanılabilecek ...
Sarı Nokta ile Diyabete bağlı göz içi kanamalarına çözüm var mı? Son dakika: Umzan yorumu - VİDEO
SAĞLIKSarı Nokta ile Diyabete bağlı göz içi kanamalarına ...
40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi
SAĞLIK40 yaş ve üzeri avukatlara aşılama önceliği
İl il haftalık vaka haritası! En yüksek ve en düşük vaka sayısı hangi illerde?
SAĞLIKİl il haftalık vaka haritası!