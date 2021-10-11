Aşı karşıtı akademisyen koronaya yenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Aşı karşıtı akademisyen koronaya yenildi - Haberler
ABONE OL

Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten öldü

Kahramanmaraş'ta sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken 54 yaşındaki öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybetti

Aşı karşıtı akademisyen koronaya yenildi - Haberler
Aşı karşıtı akademisyen koronaya yenildi
0:00 / 0:00
DHA

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin, koronavirüs teşhisiyle 2 Ekim'de hastanede tedaviye alındı.

DÜZİÇİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

DHA'nın haberine göre, yoğun bakım servisinde tedavi gören Güvercin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dün hayatını kaybeden Güvercin'in cenazesi, bugün Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Saadet'ten CHP'ye, İYİ Parti'den Demokrat Parti'ye ziyaret
GÜNDEM Muhalefette partiler arası yoğun trafik
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımında bulundu
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü ...
İletişim Başkanı Altun'dan 'siyasi cinayetler' iddiasına yanıt
GÜNDEM Altun'dan 'siyasi cinayetler' iddiasına yanıt
GSB sözlü mülakat ne zaman 2021? Gençlik ve Spor Bakanlığı sözlü mülakat tarihi açıklandı mı? GSB mülakat...
GÜNDEM GSB sözlü mülakat ne zaman 2021?
HDP İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi
GÜNDEM HDP İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin iddianame ...
FİLM GİBİ... Son dakika: 17 yıl sonra faili meçhulün katili yakalandı! - VİDEO HABER
GÜNDEM 17 yıl sonra katili yakalandı! Film gibi...
Anneden cinayet itirafı! - Haberler
GÜNDEM Anneden cinayet itirafı!
DGS ek tercih ne zaman? 2021 DGS ek yerleştirme taban puanları ve DGS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?
GÜNDEM DGS ek tercih tarihi belli oldu mu?
MSB'den 'SADAT' açıklaması
GÜNDEM MSB'den 'SADAT' açıklaması
Son dakika: MSB'den SADAT iddialarını yalanladı
GÜNDEM MSB'den SADAT açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.