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"Aşı karşıtlığı" kızamığı uykusundan uyandırdı

Çocuk Doktoru Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Son yıllarda hiçbir bilimsel temele dayanmayan aşı karşıtlığı yüzünden tarihe karışan tehlikeli hastalıklar uykusundan uyandı. Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ebeveynler nedeniyle tüm dünyada kızamık hastalığında artış yaşanıyor." uyarısında bulundu.

AA

Çocuk Doktoru Prof. Dr. Nalan Karabayır, aşı karşıtlığına karşı aileleri uyardı.

Kızamık nedeniyle 20-25 yıl önce her yıl binlerce çocuğunun kaybedildiğini aktaran Karabayır, kızamık hastalığı neredeyse silinme noktasına gelirken aşı reddi yüzünden kızamık hastalığının görülmeye ve artmaya başladığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün geçen yıl kızamık salgını nedeniyle 140 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdiğini ifade eden Karabayır, aşı karşıtlığının neden olduğu salgında ölenlerin çoğunu 5 yaş altı çocukların oluşturduğunu kaydetti.

- Tarihe gömülen salgınlar geri gelebilir

Aşı reddi sonrasında dünyada silinen hastalıkların geri gelebileceğini belirten Karabayır, aşı ile korunabilecek hastalıkların hafif ya da fark edilmeden geçirilmesinin de toplum için risk oluşturduğundan aşı uygulamasının kişi ve toplumu koruyacak en önemli sağlık müdahalesi olduğunu ifade etti.

Çiçek hastalığının 1977 yılından beri görülmediği için 1980’lerden beri aşısının yapılmadığı bilgisini veren Karabayır, şunları kaydetti;

"Trajik bir hastalık olan çocuk felci ciddi sakatlıklara yol açıyordu. 1998 yılından bu yana artık ülkemizde bu hastalığa rastlanmıyor. Difteri ve tetanoz ise ölümlere yol açan çok önemli bulaşıcı hastalıklar olmasına karşın, günümüzde bu hastalıklar neredeyse hiç görülmüyor."

- İddiaların bilimsel dayanağı yok

Karabayır, çocukluk çağı aşılarından olan kızamık-kabakulak-kızamıkçık (KKK) aşısının otizme neden olduğunu ileri süren çalışmanın bilimsel kurallara uygun olmadığının anlaşıldığını ifade ederek söz konusu metnin, yayınlandığı dergi tarafından kaldırıldığını aktardı. Aynı gün birden fazla aşı yaptırmanın zararı olmadığının bilimsel çalışmalarla kanıtlandığı bilgisini veren Karabayır, aşı ile vücuda verilen antijen miktarı, doğal yoldan geçirilen enfeksiyonlarla alınan antijen miktarından çok daha az olduğunu belirtti.

- Enfeksiyon hastalıkları aşıyla azalıyor

Aşılanmanın enfeksiyon hastalıklarının hızla azalmasının başlıca nedeni olduğunu vurgulayan Karabayır, şöyle devam etti:

"Son yıllarda hiçbir bilimsel temele dayanmayan aşı karşıtlığı yüzünden tarihe karışan tehlikeli hastalıklar uykusundan uyandı. Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ebeveynler nedeniyle tüm dünyada kızamık hastalığında artış yaşanıyor. Aşı ile korunabilecek hastalıkların hafif ya da fark edilmeden geçirilmesi de toplum için risk oluşturduğundan aşı yapılmalı. Hastalık hangi klinikte geçirilirse geçirilsin bulaştırıcılık özelliği mevcuttur. Özellikle belirtisiz geçirilmesi bulaşıcılık konusunda da daha büyük tehlike yaratır."

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