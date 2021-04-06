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Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt!

İbadetlerle ile ilgili kafaları karıştıran sorulara en güvenilir yanıtları Diyanet tarafından öğrenmek mümkün. Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutmak ve aynı zamanda koronavirüs aşısını olmak isteyen vatandaşlar "Aşı olmak orucu bozar mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı

Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt!

Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala binlerce Müslüman oruç ibadetini yerine getirmeyi planlıyor. Koronavirüs aşılama sürecinin ülkemizde hız kazanmaya başlaması ile birlikte akıllara "Aşı olmak orucu bozar mı?" sorusu geliyor. İşte "Aşı olmak orucu bozar mı?" sorusuna Diyanet'in verdiği yanıt...

AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Cevap: Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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