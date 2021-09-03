12 YAŞ AŞI OLABİLİR Mİ?

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Okulların açılmasıyla birlikte korona virüs aşısının 12 yaş altındaki çocuklara da yakın zamanda uygulanabileceğini belirten Taşova, “Bakanlığın da söylemlerini biliyoruz. 12 yaş altına kadar mRNA aşılarının da çalışmaları var. Bunların özellikle toplumdaki virüs yükünü azaltmak için toplumda aktif olan grubun aşılanma gerekliliği ortada. Kaldı ki delta ve delta plus varyantları çok hızlı yayılıyorlar” diye konuştu.