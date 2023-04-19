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HABERTURK.COM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü’nün açılış töreni öncesinde Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu. Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

"Sağlık teknolojileri alanında Türkiye'nin şu ana kadar sahip olduğu en modern, en entegre, en yeni kampüsü Türkiye'ye kazandırmış oluyoruz.

BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ VE AŞI GELİŞTİRMEK İSTEYEN BİLİM İNSANLARI KAMPÜSTEN FAYDALANABİLECEK

Burada TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsünde önemli altyapılar var. Bunların başında medikal biyoteknoloji mükemmeliyet merkezi geliyor. Bu merkezde sağlık alanına dönük biyoteknolojik ilaçlar, aşılar, AR-GE faaliyetleri, burada aşı ve ilaç geliştirmeye dönük hücreden başlayarak pilot üretim tesisine kadar tüm aşamaların tek bir merkezde entegre bir şekilde yapılacağı önemli bir altyapıyı ülkemize kazandırmış oluyoruz. Bundan sonra bilim insanlarımız, Türkiye'de araştırma yapan farklı araştırmacılarımız, kansere dönük, farklı hastalıklara dönük biyoteknolojik ilaçlar ve aşılar geliştirmek istediklerinde bu kampüsü kullanabilecekler. Bu alanlarda çalışan bilim insanlarımız, girişimcilerimiz buraya gelip kendi şirketlerini de kurabilecek ve bu sayede sağlıkta önemli bir AR-GE ve inovasyon merkezi sayesinde de Türkiye sağlık alanında çok daha hızlı yol alabilecek. Özellikle son dönemde gündeme gelen biyoteknolojik ilaçları, aşıları çok daha kolay bir şekilde geliştirebilecek.

Burada mükemelliyet merkezimizin altında farklı altyapılar var. Burada aynı zamanda BSL-3 laboratuvarları, hayvan deneyi merkezleri gibi yine biyoteknolojik ilaç-aşı geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan tüm altyapıları Türkiye'ye kazandırmış oluyoruz.

ULUSAL BİYOLOJİK VE KİMYASAL AJANLARA KARŞI TEST MERKEZİ DE BUGÜN AÇILIYOR

Yine bugün açılışını yaptığımız önemli bir merkez de Ulusal Biyolojik ve Kimyasal Ajanlara Karşı Test Merkezi. Dünyadaki tehditler giderek farklılaşıyor ve çoğalıyor. KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler de günden güne dünyada önemli hale gelmeye devam ediyor. Bu manada bu tür tehditlere karşı Türkiye'de yeni cihazların geliştirilmesi, AR-GE faaliyetlerinin yapılması milli güvenlik açısından ülkemiz için çok önemlidir. Bugün açılışını yaptığımız Ulusal Biyolojik ve Kimyasal Ajanlara Karşı Test Merkezi ile biz hem KBRN tehditlerine karşı yeni teknolojiler, yeni ürünler geliştireceğiz ama aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu tehditlere karşı kullandığı cihazları, ekipmanları, ürünlerin burada testini yapacağız. Sertifikasyonlarını burada gerçekleştirmiş olacağız. KBRN tehditleri sadece Türkiye için önemli değil, bölgemiz açısından da önemli. Aynı zamanda bu kurduğumuz merkezle hem bölgeye hizmet edeceğiz, dost ve müttefik ülkelere hizmet edeceğiz, NATO ülkelerine de buradaki kabiliyetimizle hizmet edeceğiz."