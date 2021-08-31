Aşı yaptırmamanın pişmanlığın yaşayan Kovid-19 hastalarından

AA

Şanlıurfa'da "Kovid-19 olmayacakları" veya "bunu kolay atlatacakları" düşüncesiyle ya da aşı karşıtlarının etkisiyle aşılarını yaptırmayan, ihmal eden ancak hastalığa yakalananlar, hastanelerde yoğunluk oluşturuyor.

- "Hastaneden çıkar çıkmaz aşılarımı olacağım"

Aşı olmayan ve Harran Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 75 yaşındaki Rahime Çelti, yaşadığı pişmanlığı AA muhabirine anlattı.

Yaklaşık 20 gün nefes almaya çalıştığını belirten Çelti, sağlık çalışanlarının büyük emekleriyle yoğun bakımdan servise alındığını söyledi.

Yoğun bakımı görmemek için herkesi aşı yaptırmaya çağıran Çelti, "Ben aşı olmadığım için çok pişmanım. Yaklaşık 20 gün nefes almak için bekledim. Doktorlarımızın çabalarıyla bu hale geldim. Gidip aşınızı olun. Ben olmadım, kötü oldum. Hastaneden çıkar çıkmaz gidip aşılarımı olacağım. Benim yaşadıklarımı kimse yaşamasın. Çok zor günler geçirdim. Bu hastalık insanı öldürebiliyor, ben ölümlerden kurtuldum." diye konuştu.

Harran Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 Servisi'nde 20 gün tedavi gören ve nefes almakta güçlük çeken 22 yaşındaki Yasin Beyaz ise hastanede ameliyat olan dayısının yanında kaldığı sırada Kovid-19'a yakalandığını, ikinci doz aşısını ise ihmal ettiğini anlattı.Hastalığa yakalanmadan yaklaşık 50 gün önce 1. doz aşısını yaptırdığını kaydeden Beyaz, şöyle devam etti:

"Gencim bir şey olmaz diye ikinci doz aşım sürem gelmesine rağmen yaptırmamıştık. Dayımın yanında kaldığım sırada kendimi çok kötü hissettim ve hastalandım. Hastanede 20 gün yoğun bakımda kaldım. Çok kötü günler geçirdim. Nefes alamıyordum. Oksijen bağlı günlerce nefes almaya çalıştık. Oksijeni çıkardığımda öksürük başlıyordu. Öksürürken sanki göğsüm yerinden çıkıyor, ölecek gibi oluyordum. İkinci doz aşımı olmamanın sonucunu ağır ödedim."

- "Keşke aşımı ihmal etmeseydim"

Salgının şakasının olmadığını ifade eden Beyaz, şunları kaydetti:

"Kimse birinci doz oldum, ikinci dozu olmam demesin çünkü benim düştüğüm durum ortada. Keşke aşımı ihmal etmeseydim. Büyük hata yapmışım. Ailenizi, sevdiklerinizi düşünün, bu hataya düşmeyin. İkinci doz aşımı, gerekirse üçüncü ve dördüncü doz aşımı olacağım. Gencecik adamım ben bu kötü duruma düştüm. Harran Üniversitesi Hastanesinin sağlık çalışanlarının özverili çalışmasıyla durumum iyiye gidiyor. Yoğun bakımdayken başımı kaldıramıyordum. Çok şükür doktorlarımızın sayesinde iyiye gidiyorum. Herkes aşısını yaptırsın. Aşısını yaptırmayan zararlı çıkar. 14-18 yaşında olsanız dahi aşınızı olun. Ben bunu anladım."

HRÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güzelçiçek ise yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun aşını yaptırmayan veya ihmal edenlerden oluştuğunu belirtti.

Aşılamada Şanlıurfa'nın son sırada olduğunu hatırlatan Güzelçiçek, "Sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Lütfen aşılarınızı olun ve ihmal etmeyin. Çok yüksek risk seviyemizi ancak aşı olmakla düşürebiliriz. Hasta oranları çok yüksek maalesef, hastaneye yatış oranlarını ve yoğun bakım oranlarını yükseltiyor. Bunun yanında maalesef ölüm vakaları da yükselmiş durumda." diye konuştu.

Aşının hastaneye yatış ve ölüm oranını ciddi şekilde azalttığını vurgulayan Güzelçiçek, "Aşı olup hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.