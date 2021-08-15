18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN?

16 yaş üstü aşı vatandaşlara aşı randevusu açıldı. Ancak 16 yaş altı çocuklar için aşılama tarihi ile ilgili ise henüz net bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.