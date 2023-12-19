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        Haberler Kültür-Sanat Aşık Veysel belgeseli çekiliyor

        Aşık Veysel belgeseli çekiliyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel belgeselinin çekimlerine başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:21
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        Aşık Veysel belgeseli çekiliyor
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        Başkent Üniversitesi öğrenci ve personelinden oluşan Türk halk müziği korosu, Aşık Veysel'in memleketi Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde belgesel çekimi gerçekleştirdi.

        "UNUTMAMAK ADINA HAYATA GEÇİRDİK"

        Koro şefi Volkan Köksal, yaptığı açıklamada aşıklık geleneğinin güçlü temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel'i vefatının 50'nci yıl dönümünde Başkent Üniversitesi olarak unutmamak adına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        "EVİNDE ONU DAHA İYİ ANLAMAYA ÇALIŞTIK"

        Köksal, 22 kişilik bir kafile ile Şarkışla'ya geldiklerini belirterek, "Aşık Veysel'in 3 türküsünü seslendirdik. Sivrialan köyünde Aşık Veysel'in evinde onu daha iyi anlamaya çalıştık ve öğrencilere halk müziği kültürünü aktarmaya gayret ettik" dedi.

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        Koro başkanı Efsun Sevinç ise UNESCO'nun 2023'ü Dünya Aşık Veysel Yılı olarak ilan ettiğini anımsattı.

        Sivrialan köyünde Aşık Veysel'in müzeye dönüştürülen evinde belgesel çekimlerini gerçekleştiren koro üyeleri daha sonra ünlü ozanın köydeki mezarını ziyaret etti.

        Fotoğraflar: AA

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