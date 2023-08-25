Haberler Yaşam Aşıklı Höyük'ün terk edilme nedeni araştırılıyor

Aşıklı Höyük'ün terk edilme nedeni araştırılıyor Kapadokya bölgesinde, 10 bin yıllık yerleşim yeri Aşıklı Höyük'teki kazı çalışmalarında neolitik insanların bin yıl boyunca yaşadıkları toprakları terk etme nedenleri araştırılıyor. Kazı Başkanı, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güneş Duru, "Burada kesintisiz bin yıllık bir yaşam iskanı görüyoruz. Aşıklı'nın neden terk edildiğini kapsamlı şekilde araştırıyoruz" diye konuştu Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.08.2023 - 11:21 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:21 facebook

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Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen 10 bin yıllık Aşıklı Höyük'teki kazı çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda Aşıklı Höyük'te bin yıl boyunca yaşayan sakinlerin bölgeyi neden terk ettiği araştırılıyor.

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Dünyadaki beyne yapılan ilk müdahalenin Aşıklı Höyük'te gerçekleştiğini anlatan Kazı Başkanı, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güneş Duru, "Genel olarak Aşıklı, Orta Anadolu ve Türkiye'de son yıllarda internet ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile beyin ameliyatının ilk defa yapıldığı yer olarak tanınıyor.