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Aşılama oranı yüksek iller Covid-19 vaka sayılarını hızla azaltıyor 0:00 / 0:00

AA

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde yayımlanan il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayıları ile günlük aşılama oranlarından derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında yürütülen yoğun aşılama çalışmaları; maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasının da etkisiyle meyvelerini vermeye başladı.

Covid-19 aşı haritasında en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik'te 3-9 Temmuz arasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları, 19-25 Haziran haftasına göre düşüşe geçti. Normalleşme döneminde bu illerde vaka sayıları ortalaması yüzde 23 azaldı.

13 Temmuz saat 19.00 itibarıyla aşılanma yüzdesi 74,2 olan Balıkesir'de, 19-25 Haziran haftasında her 100 bin kişide 34,91 olan vaka sayısı, 3-9 Temmuz haftasında yüzde 52 azalışla 16,77 oldu.

Aşılanma yüzdesi 72,7 olan Eskişehir'in 100 bin kişide görülen vaka sayısı 112,85'ten yüzde 39 azalışla 68,52'ye, aşılanma yüzdesi 70,9 olan Bilecik'in vaka sayısı da 46,64'ten yüzde 34 azalışla 30,63'e geriledi.

Vaka sayıları; aşılanma yüzdesi 76,4 olan Çanakkale'de 26,41'den yüzde 33 azalışla 17,73'e, aşılanma yüzdesi 71,1 olan İzmir'de 27,04'ten yüzde 18 azalışla 22,16'ya, aşılanma yüzdesi 82,9 olan Muğla'da 21,48'den yüzde 22 azalışla 16,69'a, aşılanma yüzdesi 72 olan Aydın'da ise 14,57'den yüzde 18 azalışla 11,97'ye düştü.

10 il arasında yer alan, aşılanma yüzdeleri 70'in üzerinde olan Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 12, Amasya'da yüzde 4 ve Edirne'de yüzde 2 azaldı.

AŞILAMA ORANLARI AZ İLLER VAKA ARTIŞ SAYILARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan en az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı'da 19-25 Haziran haftasına kıyasla, 3-9 Temmuz'da her 100 bin kişideki vaka sayılarının arttığı görüldü.

Vaka sayılarındaki artış en çok Siirt'te dikkati çekti. Bu ilde 19-25 Haziran'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50,44 iken yüzde 359 artışla 231,67 oldu. Siirt'in aşılanma yüzdesi 33,9 olarak kayda geçti.

100 bin kişide görülen vaka sayıları; aşılanma yüzdesi 42,9 olan Iğdır'da 17,39'dan yüzde 42 artışla 25,83'e, aşılanma yüzdesi 43,3 olan Ağrı'da 136,52'den yüzde 42 artışla 193,86'ya, aşılanma yüzdesi 36,8 olan Diyarbakır'da 55,34'ten yüzde 39 artışla 76,82'ye, aşılanma yüzdesi 38,6 olan Batman'da ise 37,08'den yüzde 34 artışla 49,82'ye çıktı.

Aşılanma yüzdesi 41,2 olan Bingöl'ün vaka sayısı 35,14'ten yüzde 30 artışla 45,78'e, aşılanma yüzdesi 32,2 olan Bitlis'in vaka sayısı 96,58'den yüzde 23 artışla 119,09'a, aşılanma yüzdesi 33,7 olan Şanlıurfa'nın vaka sayısı ise 20,99'dan yüzde 22 artışla 25,53'e yükseldi.

Yüzde 38,2 aşılanma yüzdesine sahip Muş'ta, vaka sayılarında yüzde 8 artış kaydedilirken, en az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller arasında sadece Mardin'de vaka sayılarında yüzde 7 azalış saptandı.