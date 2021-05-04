Aşılamaları başlayan muhtarlar Bakan Koca'ya teşekkür etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Aşılamaları başlayan muhtarlar Bakan Koca'ya teşekkür etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlara ilk doz aşıları yapılmaya başlandı.

Aşılamaları başlayan muhtarlar Bakan Koca'ya teşekkür etti
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Edirne'de düzenlediği basın toplantısında muhtarlara da aşıda öncelik tanınacağını açıklamasının ardından bugün muhtarlar randevularını almaya başladı.

Edirne'nin Karaağaç mahallesi muhtarı Agah Korkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine de aşıda öncelik tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarların sürekli toplum içinde olduğunu anlatan Korkan, "Muhtarların da aşı yaptırmaya başlaması hepimizi sevindirdi. Sürekli vatandaşlarla iç içeyiz, toplum önünde olduğumuz için virüsü kapma şansımız fazlaydı. Filyasyon ekipleriyle çalışmalara da katılıyoruz zaten. Gerçekten aşı takvimine muhtarların da alınması çok iyi oldu. Öncelikle sayın Bakan Koca'ya ve tüm ilgililere teşekkür ederim." dedi.

Randevu aldığını ve bugün aşısını yaptıracağını vurgulayan Korkan, sırası gelen tüm vatandaşlara koronavirüsten kurtulmak için aşılarını yaptırması tavsiyesinde bulundu.

Yağcılar Köyü Muhtarı Süleyman Akın ise muhtarların da aşı öncelikli gruplara dahil edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Herkes aşısını olmalı"

Kırklareli'nin Doğu mahallesi muhtarı Arzu Yıldırım da Kovid-19 aşısı hakkının muhtarlara da tanınmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Salgın dolayısıyla büyük risk altında olduklarını aktaran Yıldırım, aşı sayesinde hem kendisi hem ailesi hem de iletişim halinde olduklarının bulaş riskinin azalacağına inandığını kaydetti.

Aşı hakkının tanınmasının ardından randevusunu aldığını söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgın dönemi başladığından beri bizler de 7 gün 24 saat görevdeyiz zaten. Biz de risk altındaydık. Aşı hakkımız çıktı, hemen randevumuzu aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyoruz.

Bizler zaten maske takarak, mesafe kurallarına uyarak kendimizi daha güvende tutmaya çalışıyorduk. Aşı vurulduktan sonra bunun daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Herkes aşısını olmalı. Aşı olmayan birçok kişi biliyoruz. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz ikna konusunda. Hem kendimizi güvence altına alacağız hem çevremizdeki insanlara bir nebze örnek olacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME