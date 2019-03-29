Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği noktanın çok uzağında kalan ve küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal göreve geldikten ve devre arası transferlerinden sonra takım toparlanmış olsa da bir türlü istenilen istikrarlı sonuçlar yakalanamadı. Bu konuda kendi arasında değerlendirme yapan ve bu durumun sebeplerini tespit eden teknik heyet tam 5 tane madde belirledi.

Ersun Yanal ve kurmayları takımın maçların belli bölümlerinde çok iyi futbol oynamasına rağmen bunu genele yayamaması ve istikrarlı sonuçlar alamamasının nedenleri üzerine tespitler yaptılar. Bu nedenleri takımın bir türlü kazanma alışkanlığı edinememesi, takımın küme düşme hattında olunması sebebiyle oluşan stresli durum, futbolcuların özgüven sorunu, takımın geçmişten gelen fiziksel problemleri ve takımdaki çok fazla oyuncunun geleceğinin belirsiz olması sonucunda motivasyon sorunu yaşamaları olarak sıralayan teknik heyet tüm bu maddelerin sahaya ciddi anlamda yansıdığı düşüncesinde....

Bu sorunlarla geldiğinden beri mücadele eden ve gidermek için büyük çaba gösteren Yanal, takımın 2 haftalık araya Sivasspor galibiyetiyle girmesinin çok olumlu sonuçlar doğurduğu ve bu aranın adeta ilaç gibi geldiği düşüncesinde... Teknik heyet futbolcuların bu galibiyetle rahatladıkları ve bu aranın da stresli ortamdan çıkılmasına katkı sağladığı düşünülürken Ankaragücü ve Galatasaray maçlarının da kazanılması halinde takımın ivmesinin sezon sonuna kadar yukarıya doğru olacağı konusunda fikir birliğine vardılar.